Серию кукол Barbie в образе Елизаветы II раскупили за несколько секунд – СМИ

Куклы Barbie в образе Елизаветы II оказались невероятно популярными. Их раскупили буквально за считанные секунды. Об этом сообщает газета Guardian.

Речь идет о лимитированной серии, которую приурочили к 70-летию правления британской королевы. За такую куклу просили 95 фунтов стерлингов. Теперь коллекционеры штурмуют торговые площадки в Сети. Там редкие экземпляры продают как минимум вдвое дороже.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

