10 тысяч верующих собрались накануне у стен Колизея в Риме

10 тысяч верующих со всех концов света собрались накануне у стен Колизея. В Риме прошла традиционная церемония Крестного пути.

По решению папы Римского в нем приняли участие россиянка и украинка. Такой символический жест вызвал негативную реакцию Киева. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



