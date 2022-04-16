В Белграде прошла акция в поддержку России

В Белграде несколько тысяч человек собрались на акцию в поддержку России. Она прошла под названием "Не от моего имени" и была посвящена голосованию Сербии за выход России из Совета по правам человека ООН.

Демонстранты осудили Запад, который навязывает властям Сербии антироссийскую повестку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.