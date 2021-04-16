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16 апреля 2021, 11:15

В мире

После стрельбы в Индианаполисе погибли восемь человек

После стрельбы в Индианаполисе погибли восемь человек

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8 человек погибли в Индианаполисе. Неизвестный ворвался в офис почтовой службы и начал стрельбу, после чего покончил с собой. Об этом заявили представители полиции. Также сообщается, что в больницах находится множество пострадавших.

Нападение произошло недалеко от аэропорта, в 911 позвонил встревоженный очевидец.

В настоящее время угрозы для жителей города нет, сообщили в департаменте полиции. Мотивы стрелка выясняют. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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