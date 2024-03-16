Новости часа: разломы неясного происхождения начали образовываться в Ливии

Власти и ученые Ливии пытаются выяснить, как образовались разломы шириной 15–200 метров в оливковой провинции Эсбия. Что их спровоцировало, почему они начали расти и сколько это будет продолжаться неизвестно. По одной из версий, явление вызвано недавним катастрофическим наводнением, унесшим жизни 11 тысяч человек.

В американском штате Орегон экстренно сел Boeing-737. Во время полета лайнер потерял часть фюзеляжа. Инцидент произошел сразу после того, как другой аналогичный самолет разгерметизировался прямо в воздухе, потеряв дверь, которую забыли прикрутить. Кроме того, в ходе последнего аудита авиационного управления США компания Boeing провалила треть проверок на качество производства.

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