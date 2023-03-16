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16 марта, 19:45

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Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет

Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет

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Во Франции приняли закон, который увеличивает пенсионный возраст с 62 до 64 лет. При чем правительство решило все без голосования парламента.

Вслед за этим профсоюзы объявили новые протесты. Сообщается, что пенсионная реформа не имеет законной силы. Лидеры партий и вовсе выступают за голосование о доверии правительству.

С января в стране не утихают массовые забастовки, многие заканчиваются стычками с полицией. На все аргументы правительства митингующие предлагают снизить военные расходы и обязать корпорации платить налог на сверхприбыль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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