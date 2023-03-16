Новости мира: во Франции проведут окончательное голосование по проекту пенсионной реформы

Французское Национальное собрание проведет окончательное голосование по проекту пенсионной реформы. Президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал, что распустит нижнюю палату, если процедура провалится. При этом известно, что против проекта пенсионной реформы выступают сотни тысяч французов. Накануне массовые манифестации состоялись по всей стране. Префектуры насчитали около 2 миллионов активистов.

Драка между болельщиками итальянского футбольного клуба "Наполи" и немецкого "Айнтрахта" произошла в Неаполе. Немцам запретили посещать игру, но они приехали в город, где их с камнями и бутылками встретили итальянцы. В обе стороны полетели камни, а в полицию, которая пыталась навести порядок, – стулья. Как пишут итальянские СМИ, как минимум два человека получили ножевые ранения. Кроме того, в результате стычек сгорели несколько машин.

Северо-восток США остался без света из-за мощного снегопада. Отключения произошли в штатах Нью-Йорк, Вермонт, Мэн, Массачусетс и Нью-Гэмпшир. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.