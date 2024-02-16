Новости мира: вулкан Сантьягито активизировался в Гватемале

Вулкан Сантьягито активизировался в Гватемале в 200 километрах от столицы. Он выбрасывает столб дыма и пепла на высоту в несколько километров, а ветер разносит по округе облака пепла. Несмотря на опасность туристы и жители делают фотографии.

Наводнение размыло дороги во время зимних дождей в Курдистане. Сильнее всего пострадал город Эрбиль, где под водой оказались десятки автомобилей. Из-за потоков грязи пострадали и сотни зданий. Аномальные осадки сопровождались сильным ветром и градом.

Французские фермеры завалили здание одной из префектур удобрениями. Затем сорвали со стены флаги Евросоюза и смешали их с навозом. Акции протеста охватили крупнейшие города страны и длятся уже не одну неделю, а навоз стал их символом. Аграрии выступают против повышения налогов и роста цен на топливо.

Американец Робер Дюбуаз выиграл рекордную сумму компенсации от властей за убийство, которого не совершал. Из 59-ти лет жизни 37 он отсидел в тюрьме. Найти реального преступника помогли результаты ДНК-теста. Лишение свободы оценили в 14 миллионов долларов.

Одежду Мистера Дарси из британской экранизации "Гордости и предубеждения" продадут с молотка. Рубашка особенно нравится зрительницам из-за сцены купания героя Колина Ферта. За лот рассчитывают выручить не менее семи тысяч фунтов – около миллиона рублей.

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