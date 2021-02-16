Из-за снегопада в штате Орегон тысячи людей остались без света

Нелегко приходится и жителям города Портленд, что в штате Орегон – там тоже сильные снегопады. Из-за непогоды перегружены линии электропередачи, и тысячи человек остались без электричества.

Снежные заносы мешают спасателям добраться до места аварии, так что пока непонятно, как скоро удастся устранить проблему.

Холода пришли на большую часть территории США. В зоне действия особого предупреждения из-за плохой погоды живет 170 миллионов американцев – это половина населения страны. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.