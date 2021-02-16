Новости мира: в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса

В Великобритании опять обнаружили новый тип коронавируса. По словам медиков, у этого вида мутации повышенная устойчивость к антителам и высокая скорость распространения. Новым штаммом уже заразились десятки человек, причем не только в Британии. Заболевшие есть также в Дании, Нигерии, США, Франции и даже в абсолютно закрытой Австралии.

Джо Байден объявил о запуске новой программы медицинского страхования. По словам президента США, страховка теперь станет дешевле, а перечень доступных по ней услуг расширится. Все желающие смогут присоединиться к программе в течении трех месяцов, зайдя на специально созданный сайт. Байден подчеркнул, что в целом программа ОМС останется такой, какой ее сделал еще Барак Обама, но при этом действующий президент обещал исправить имеющиеся в ней недочеты.

Техас накрыла снежная буря. Дороги превратились в каток, и власти были вынуждены закрыть часть магистралей. Мокрый снег налип на провода, ветряные электростанции замерзли. В настоящее время около 3,5 миллиона человек осталось без электричества, и это при довольно серьезных морозах. Президент США объявил на территории штата чрезвычайное положение и пообещал оказать Техасу федеральную помощь.

В Германии десятки людей, несмотря на локдаун, вышли покататься на коньках по льду замерзшего озера. В ответ берлинские полицейские подняли в воздух вертолет, который завис над гуляющими на небольшой высоте и начал поднимать своими винтами тучи снега. Продолжать кататься в такой искусственной буре было невозможно, и люди постепенно разошлись.

В Мьянме прошли новые демонстрации против захвата власти военными. Полиция открыла по протестующим огонь резиновыми пулями, в результате чего несколько человек пострадали. Также военные пригрозили участникам протестов тюремными сроками до 20 лет. Переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Военные, недовольные результатами прошедших выборов, объявили о введении чрезвычайного положения и арестовали руководителей страны, после чего в стране начались акции протеста. Они ответили введением бронетехники на улицы и отключением интернета практически во всей стране.

Людям, переболевшим коронавирусом, все равно нужно делать от него прививку. Такое заявление сделали во всемирной организации здравоохранения. По мнению ученых, иммунитет, который вырабатывается в результате болезни, слишком слабый, особенно у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно. Так что полагаться на собственные антитела не стоит и нужно все-таки получить вакцину.

Жители Мельбурна увидели в небе падающий метеорит. Падение было красивым, а главное совершенно безобидным. Небесное тело сгорело в атмосфере и до поверхности земли не долетело. В отличии от знаменитого Челябинского метеорита, который ровно 8 лет назад изрядно напугал жителей столицы Южного Урала.