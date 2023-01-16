Новости мира: тысячи врачей и медсестер устроили митинг на улицах Мадрида

Несколько тысяч врачей и медсестер вышли на улицы Мадрида, чтобы защитить столичное здравоохранение. Они заявили, что против приватизации в этой отрасли. Митингующие сообщили о нехватке персонала и особом отношением городских властей к частным поставщикам медицинских услуг. Профсоюзы заявили, что Мадрид выделяет крайне мало денег на первичную медико-санитарную помощь. На каждые два евро, потраченные на здравоохранение в столице, один попадает в частный сектор.

Десятки тысяч израильтян собрались в центре Тель-Авива в знак протеста против планов нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху по реформированию правовой системы страны и ослаблению Верховного суда. Протестующие опасаются, что изменения могут нанести еще больший ущерб хрупкой демократии страны, поскольку она занимается палестинским вопросом.

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