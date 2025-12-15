Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 08:30

В мире

Китайская компания начала дарить квартиры сотрудникам за 5 лет работы

Китайская компания начала дарить квартиры сотрудникам за 5 лет работы

Десятки Санта-Клаусов вышли на старт рождественского забега в Мехико

Американка бросила высокооплачиваемую работу ради похода из Мексики до Канады

В Кремле оценили решение FIDE о допуске шахматистов РФ к соревнованиям с символикой

Китайские миллиардеры стали чаще обращаться к суррогатным матерям в США

Число погибших при теракте в Сиднее возросло до 15 человек

Число погибших в результате стрельбы в Сиднее выросло до 16

Школьный автобус упал в пропасть на северо-западе Колумбии

Россиянка пострадала при теракте в австралийском Сиднее

Новости мира: количество жертв теракта в Австралии увеличилось до 12 человек

В Китае ввели метод борьбы с текучкой кадров. Автомобильная компания из города Вэньчжоу решила дарить квартиры сотрудникам, которые отработали пять лет. В первую очередь ключи от жилья получили работники, проявившие особое рвение и поднявшиеся со стартовых позиций до управленческих.

Как пояснил экономический обозреватель Евгений Беляков, речь идет об отдельном случае, когда фирма выдала 18 квартир, а не о массовой практике. Это, скорее, один из кейсов, где компания вместо годовой премии решила поощрить персонал таким образом.

Эксперт также отметил, что причиной может быть перенасыщение рынка жилья в некоторых регионах Китая, что делает такие квартиры относительно недорогими для компаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоЕгор БедуляДарья КрамароваЕвгений Беляков

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика