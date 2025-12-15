Китайская компания начала дарить квартиры сотрудникам за 5 лет работы

В Китае ввели метод борьбы с текучкой кадров. Автомобильная компания из города Вэньчжоу решила дарить квартиры сотрудникам, которые отработали пять лет. В первую очередь ключи от жилья получили работники, проявившие особое рвение и поднявшиеся со стартовых позиций до управленческих.

Как пояснил экономический обозреватель Евгений Беляков, речь идет об отдельном случае, когда фирма выдала 18 квартир, а не о массовой практике. Это, скорее, один из кейсов, где компания вместо годовой премии решила поощрить персонал таким образом.

Эксперт также отметил, что причиной может быть перенасыщение рынка жилья в некоторых регионах Китая, что делает такие квартиры относительно недорогими для компаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.