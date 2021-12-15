В Сети появился футуристический ролик из аэропорта О'Хара в Чикаго

В Сети появилось футуристическое видео из аэропорта О'Хара в Чикаго. При помощи видеомонтажа американский аэропорт превратился в город будущего.

Некоторые кадры будто из кинофильма "Звездные войны".

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