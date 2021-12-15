В Эквадоре перед поездкой на автобусе все пассажиры проходят дезинфекцию. Такие меры связаны с профилактикой коронавируса.

Людей обрабатывают специальным раствором пока они стоят в очереди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.