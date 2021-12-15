Новости мира: в Тихуане обрушилась крыша торгового центра

На севере Мексики в городе Тихуана обрушилась крыша торгового центра. Один человек погиб, еще пятеро пострадали. Из центра эвакуировали около 300 человек. Причиной обрушения могли стать сильный ветер и большие осадки накануне. Местные власти начали расследование происшествия.

Полиция Лондона разыскивает особо опасных преступников через Twitter. Их фото сделали в формате праздничного календаря и назвали "12 дней рождественских преступлений". Каждый день будет открываться по одной ячейке с фото преступника и описанием того, что он совершил. Первая уже открылась: в ней – Эндрю Клаффи, которого разыскивают за нападение с ножом. Подписчики идею полиции не оценили. Они считают, что искать особо опасных преступников в формате рождественского поздравления неуместно.

В Германии полиция задержала Санта-Клауса. Он выступал на митинге против ковидных ограничений. У дедушки был плакат о нежелании носить маску и предъявлять код о вакцинации в общественных местах. Также Санта громко выкрикивал лозунги. Полиция попыталась его задержать, но мужчина в красном костюме стал сопротивляться. В итоге его доставили в отделение, теперь ему грозит штраф.

Илон Маск получил награду "Человек года" от журнала Time. Основатель Tesla и SpaceX вышел на сцену под аплодисменты и возгласы умиления. На руках он держал своего младшего сына. Мальчика зовут X Æ A-12. Во время выступления двухлетний малыш сидел у папы на коленях. Главный редактор издания Эдвард Фельзенталь назвал Маска человеком, который оказывает огромное влияние на жизнь всех людей на Земле и, вероятно, за ее пределами.

Футболист Златан Ибрагимович встретился с Папой Римским. Об этом спортсмен сообщил своим поклонникам в Twitter. Златан написал у себя на странице "Мир и любовь". Это была личная аудиенция Ибрагимовича у понтифика. Во время встречи нападающий "Милана" подарил Папе Римскому свою книгу и футболку клуба.