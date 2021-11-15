Беженцы на белорусско-польской границе прорвали часть заграждений – СМИ

Беженцы у польского пункта пропуска на белорусско-польской границе прорвали часть заграждений, установленных Польшей. Об этом сообщили белорусские СМИ. Польские военные держат на готове водометы.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщал об исключительно мирных намерениях людей на границе, среди них много женщин с детьми.

Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей 8 ноября. Сообщали, что перед польскими заграждениями остановились около двух тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.