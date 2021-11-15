Аукционный дом MacDougall’s выставил на торги письмо Екатерины II о вакцинации

Аукционный дом MacDougall’s выставил на торги письмо Екатерины II. Документ это довольно актуальный. В нем императрица рассказывает генералу-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву о необходимости вакцинации населения от черной оспы.

Кроме письма, участникам аукциона предлагается купить портрет Екатерины. Общий лот оценивается примерно в миллион фунтов – это примерно 95 миллионов рублей.

По словам историков, именно Екатерины II стала первым человеком в России, которому сделали прививку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.