Новости мира: в Австрии вводят локдаун для непривитых

Австрия с 15 ноября вводит новый локдаун. Ограничения будут действовать для тех, кто не сделал прививку от коронавируса. Этим людям будет запрещено выходить из дома, за исключением походов в продуктовые магазины и аптеки. Пока локдаун объявлен на 10 дней, но его могут продлить. Сейчас в Австрии ежедневно фиксируют более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Полную вакцинацию прошли около 65% жителей.

Израиль разрешил въезд на свою территорию для привитых российской вакциной "Спутник V". Правда,придется сдать ПЦР-тест, пройти анализ на антитела и отсидеть карантин до получения результатов этих исследований. Кроме того, правила действуют только если после получения второй дозы прошло не более полугода. Правила начинают действовать с 15 ноября.

Три человека задержаны после взрыва в Ливерпуле. Пока британские спецслужбы официально не называют произошедшее терактом. Однако, по мнение экспертов, все указывает именно на это. Днем к зданию ливерпульского женского госпиталя подъехало такси. Через несколько минут в машине сдетонировало взрывное устройство. Один человек погиб, еще один был ранен. Расследование продолжается.

Два человека погибли при землетрясении в Иране. В больницах остаются десятки раненых. В районе стихийного бедствия люди остались без воды, электричества и связи. По словам спасателей, число жертв может увеличится. Сейчас специалисты проверяют обломки разрушенных зданий. Пострадал и местный природный заповедник, где находятся горячие природные источники. Из-за подземных толчков обрушилась часть склона горы Гну.

В Египте 450 человек пострадали от укусов скорпионов. После ливня с градом, прошедшего в одном из городов, членистоногие расползлись по улицам и начали бросаться на людей. Местных жителей попросили по возможности оставаться дома, а при выходе на улицу избегать мест, где много деревьев. Медиков срочно переводят из пунктов вакцинации от коронавируса в отделения, где оказывается помощь людям, пострадавшим от скорпионов.

20 машин столкнулись на трассе в Марокко. Один человек погиб, еще 37 пострадали. Движение по магистрали было заблокировано. Сейчас сотрудники дорожно-постовой службы пытаются понять, почему водители не смогли разъехаться, а врачи оказывают помощь раненым. Спасатели убирают с проезжей части искореженные автомобили.