Погранслужба Польши заявила, что мигранты готовят прорыв через границу

Нелегальные мигранты готовят штурм белорусско-польской границы, сообщает погранслужба Польши. Ирак готовит вывозные рейсы для своих граждан, а пока беженцы пытаются выжить во временном лагере и строят дома из веток.

Евросоюз тем временем готовится ввести санкции против Белоруссии. Речь идет о 20 чиновниках, а также администрации аэропорта белорусской столицы и владельцах отеля "Минск". Причина, конечно, – миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Обвинения звучат и в адрес России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.