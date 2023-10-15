В Лондоне прошла масштабная акция в поддержку Палестины

В Лондоне состоялась масштабная акция в поддержку Палестины. Люди вышли на улицу, несмотря на запреты властей. Протестующие прошли по центру британской столицы, размахивая флагами и скандируя лозунги о независимости арабского государства.

Участники акции прошествовали мимо канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака, призывая отправить его в отставку. Полиция города вывела против демонстрантов более одной тысячи человек, которые обеспечивали безопасность лондонцев во время шествия.

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