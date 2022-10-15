Новости мира: беспорядки в Кишиневе и взрыв на шахте в Турции

В Кишиневе манифестанты сошлись врукопашную с полицией. По новым правилам, которые ввели власти, активистам нельзя перекрывать дороги, и входы в госучреждения. Занимать проезжую часть можно только в выходные, но не более чем на 4 часа.

25 человек, по последним данным, погибли при взрыве на угольной шахте в Турции. Всего на момент ЧП под землей были больше сотни горняков.

В Сербии рухнул подвесной мост через реку Западная Морава. В момент обрушения на нем находились туристы. Для проведения спасательной операции привлекли 80 человек. Пострадавших удалось быстро извлечь из воды. Однако две женщины все же погибли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.