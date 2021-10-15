В Китае собаку приняли в стаю хищников

В Китае собаку приняли в тигриную стаю. Они все вместе живут в зоопарке.

Большие кошки считают собаку своей мамой. Она помогла вырастить пятерняшек. Тигры играют с ней и не дают никому в обиду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.