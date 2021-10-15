Новости мира: сторонники Саакашвили вышли на митинг в Тбилиси

В Тбилиси прошла крупнейшая протестная акция с 2012 года. Тысячи сторонников Михаила Саакашвили вышли на митинг. Люди съезжались в столицу Грузии из разных регионов, на трассах даже образовались заторы. Оппозиционеры требовали освободить бывшего президента страны из под стражи. Саакашвили был арестован по обвинению в нескольких уголовных преступлениях. В частности, его подозревают в причастности к убийству банкира и в избиении депутата. Навстречу протестующим вышли сторонники правящей партии "Грузинская мечта". Они устраивали для демонстрантов так называемые коридоры позора и били их вениками. Потасовки вспыхивали в разных районах города, но до серьезных столкновений дело не дошло.

Политологи считают, что в Ливане пытались разжечь новую гражданскую войну. Во время акции протеста в Бейруте началась перестрелка. Что стало причиной столь острого конфликта, пока непонятно. По словам очевидцев, неизвестный мужчина просто достал оружие и открыл неприцельный огонь. Изначально протестующие требовали уволить судью, который занимался расследованием дела о взрыве в местном порту. Шесть человек в результате стрельбы погибли, десятки пострадали. Уличный бой продолжался пять часов, такого в Бейруте не было уже десятки лет.

На китайском заводе по производству перекиси водорода случился пожар. Огонь быстро охватил несколько цехов. Местные жители сильно испугались. По их мнению, дым от пожара мог быть ядовитым. Однако спасатели заверили, что ЧП никак не повлияло на состояние окружающей среди. При тушении пламени один человек пострадал, еще один считается пропавшим без вести.

В центре Киева прошла акция украинских националистов. Они отмечали День защитников и защитниц Украины. Участники марша под флагами запрещенных в России местных группировок промаршировали по Крещатику и вышли к офису президента. У здания уже была выставлена усиленная охрана, но демонстранты не стали устраивать штурм. А американское посольство в украинской столице призвало своих граждан держаться от подобных демонстраций подальше и не подвергать себя опасности.

Эммануэль Макрон решил погонять мяч. Президент Франции принял участие в благотворительном матче, который прошел в пригороде Парижа. На после вместе с ним вышли легенды французского футбола, в том числе Марсель Десайи и Робер Пирес, а также бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер. Макрон не затерялся среди этих знаменитостей. Он успешно реализовал пенальти в ворота соперника, а после игры привел в раздевалку свою супругу. Все это было организовано для сбора средств для фонда больниц Парижа и всей Франции.

В Японии одиноким пожилым людям начали сдавать квартиры с детекторами смерти. Устройство на базе нейросетей анализирует данные о потреблении электричества. Если света сжигается слишком мало, арендатору поступает автоматический звонок, и если человек не берет трубку, сообщение отправляется в службу спасения. В Японии каждый год фиксируется более 5 тысяч случаев, когда человек умирал в одиночестве.