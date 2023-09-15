Останки "инопланетян" продемонстрировали на парламентских слушаниях в Мексике

Перуанские мумии "инопланетян" обсуждают в Сети. Неизвестные останки, якобы найденные в пещере, продемонстрировали во время парламентских слушаний в Мексике.

По словам уфологов, радиоуглеродный анализ установил, что мумиям около тысячи лет, а молекулярный анализ – что они внеземного происхождения. Однако в подлинности останков усомнились ученые. Так что же нашли в пещере? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.