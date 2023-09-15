Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 18:30

В мире

Останки "инопланетян" показали во время парламентских слушаний в Мексике

Останки "инопланетян" показали во время парламентских слушаний в Мексике

Россия направила в Ливию борт МЧС с гуманитарной помощью

В парламенте Мексики представили останки "инопланетян"

РФ направила борт с гуманитарной помощью в пострадавшие от наводнения районы Ливии

Первый в мире лисопес обнаружен в Латинской Америке

В США открытие кинозала с самым большим экраном в мире состоится в сентябре

Новый владелец поместья расторг договор аренды с королевской семьей в Британии

Свитер принцессы Дианы продали за 1,1 млн долларов на аукционе

Новости мира: Хантера Байдена обвинили в незаконном хранении оружия

Троих участниц исключили из конкурса "Мисс Украина" за связь с РФ

Перуанские мумии "инопланетян" обсуждают в Сети. Неизвестные останки, якобы найденные в пещере, продемонстрировали во время парламентских слушаний в Мексике.

По словам уфологов, радиоуглеродный анализ установил, что мумиям около тысячи лет, а молекулярный анализ – что они внеземного происхождения. Однако в подлинности останков усомнились ученые. Так что же нашли в пещере? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоЕкатерина КузнеченковаНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика