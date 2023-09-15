Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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15 сентября, 07:30

В мире

Новости мира: Хантера Байдена обвинили в незаконном хранении оружия

Новости мира: Хантера Байдена обвинили в незаконном хранении оружия

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Сыну президента США Джо Байдена Хантеру Байдену грозит 25 лет тюрьмы. В штате Делавэр ему предъявили обвинения в незаконном хранении оружия и употреблении наркотиков.

Италия просит помощи у других стран – на острове Лампедуза объявлено чрезвычайное положение. Там вспыхнули беспорядки из-за наплыва мигрантов из Ливии и Туниса. Центр по приему мигрантов рассчитан на 400 мест, но только за сутки прибыло около шести тысяч человек.

В американском штате Небраска взорвался вагон поезда, груженый хлорной кислотой. Начался пожар, который удалось потушить. Власти полностью перекрыли движение в районе ЧП и начали эвакуацию людей. Данных о пострадавших не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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