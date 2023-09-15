Нападение на учителя из-за его поддержки УПЦ произошло на Украине

Украинские СМИ распространяют ролик с нападением на учителя. По данным местных ресурсов, родители обвинили его в поддержке Украинской православной церкви (УПЦ).

УПЦ фактически запрещена на территории Украины. Власти принимают соответствующие законопроекты, ссылаясь на ее связь с Россией и антиукраинскую деятельность. В отношении ряда священнослужителей приняты санкции, а храмы, монастыри и церкви отдают в пользу раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.