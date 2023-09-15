Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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15 сентября, 07:15

В мире

Нападение на учителя из-за его поддержки УПЦ произошло на Украине

Нападение на учителя из-за его поддержки УПЦ произошло на Украине

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Украинские СМИ распространяют ролик с нападением на учителя. По данным местных ресурсов, родители обвинили его в поддержке Украинской православной церкви (УПЦ).

УПЦ фактически запрещена на территории Украины. Власти принимают соответствующие законопроекты, ссылаясь на ее связь с Россией и антиукраинскую деятельность. В отношении ряда священнослужителей приняты санкции, а храмы, монастыри и церкви отдают в пользу раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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