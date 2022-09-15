Цены на газ в Европе превысил 2500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе снова превысили 2500 долларов за тысячу кубометров. Власти призывали жителей экономить энергию. Люди запасают дрова и собираются спать в одежде.

Прожекторы и лампочки на Эйфелевой башне во Франции теперь включают до полуночи из-за экономии. Кроме того, там хотят обязать владельцев магазинов не подсвечивать витрины. В Германии торговые центры начали отключать эскалаторы, а спортзалы остались без горячей воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

