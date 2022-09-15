Очередь к гробу Елизаветы II в Лондоне растянулась на семь километров

Британия прощается с королевой. Очередь к гробу Елизаветы II в Лондоне уже растянулась на 7 километров.

У гроба круглосуточно дежурят охранники. Один из них даже потерял сознание из-за переутомления. Полиция работает в усиленном режиме. В городе перекрыты многие улицы. Власти посчитали, что попрощаться с королевой придут не менее 500 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.