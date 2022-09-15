Dolce&Gabbana представила коллекцию платьев с национальными узорами РФ

Дизайнеры Dolce&Gabbana вдохновились русской народной росписью. На платьях в новой коллекции появились русские национальные узоры.

Это платье – праздник женственности, который легко разглядеть в сиянии цветов, словно расписанных вручную маслом. Так пишет бренд об одном из изделий, украшенных узором под жостовскую роспись.

За наряды с русской народной росписью модникам придется отдать от 1,5 тысячи евро. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.