Школьник обогнал профессиональных велосипедистов на соревнованиях "Тур Британии"

Школьник получил VIP-билеты на финал "Тура Британии". Такой подарок 12-летнему мальчику сделали после того, как тот обогнал профессиональных велосипедистов.

Он следил за гонкой в интернете и присоединился к спортсменам, когда они проезжали мимо его дома недалеко от Эдинбурга. Видеоролик с фрагментом, как юный спортсмен вырывается вперед, за сутки посмотрели более миллиона человек.

Сам он признался – ехал так быстро, как мог. По ощущениям мальчика, его скорость была примерно 25 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.