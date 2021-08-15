Эксперт рассказал, как на РФ могут отразиться военные действия в Афганистане

В Афганистане может быть установлен новый режим. Талибы намерены в скором времени объявить о создании Исламского Эмирата из президентского дворца.

СМИ публикуют такую информацию со ссылкой на представителя движения "Талибан", которое запрещено в России. Боевики вошли в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения.

Как отразятся на России военные действия в Афганистане и чем будет отличаться новый режим в стране от прежнего? Узнаем у Никиты Мендковича эксперта центра изучения современного Афганистана, Глава Евразийского Аналитического Клуба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

