Посольство США сообщает об обстрелах аэропорта Кабула

Аэропорт Кабула, откуда идет эвакуация граждан, по поступающим сообщениям, подвергся обстрелу. Об этом сообщает ТАСС.

"Поступают сообщения об обстрелах аэропорта", – говорится в сообщении.

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