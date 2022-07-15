Свыше 80 человек пострадали на протестах на Шри-Ланке

На Шри-Ланке продолжаются протесты. При столкновении с полицией там пострадало свыше 80 человек. На кадрах видно, как митингующие пытаются прорваться в здание парламента. В ход пошел таран. Полиция старается сдерживать толпу из последних сил.

Посольство России призвало отдыхающих там россиян быть осторожнее. В Коломбо введен режим ЧС и комендантский час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.