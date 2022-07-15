День взятия Бастилии отметили во французской столице

День взятия Бастилии с размахом отметили во французской столице. Праздник открылся концертом Национального оркестра Франции у Эйфелевой башни. Затем парижское небо осветили огни файер-шоу. Оно продолжалось около 20 минут.

Торжество транслировал национальный телеканал. А посмотреть его в центре Парижа собралось около 70 тысяч человек. Власти предприняли беспрецедентные меры безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.