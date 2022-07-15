Пятиметрового сельдяного короля выловили в Чили. Посмотреть на редкий улов собрались сотни местных жителей. Один из них снял эти кадры.

Сельдяные короли живут на больших глубинах и появляются у поверхности, когда размножаются, заболевают или умирают от старости. Однако есть поверье, что эти рыбы – предвестники цунами или других стихийных бедствий.

В 2011 году в Японии незадолго до смертоносного землетрясения на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей. Ученые же подчеркнули, что связь между поведением рыбин и тектоническими сдвигами не установлена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.