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В мире

07:30

Во Франции в праздничный день вспыхнули беспорядки

за рубежом видео Иван Лозовой Кристина Курума

Во Франции в день взятия Бастилии прошли многотысячные демонстрации против обязательной вакцинации от коронавируса. По новому решению правительства непривитых людей запрещено пускать в общественные места, а представителей некоторых профессий, например медиков, вакцинировать будут в приказном порядке. Противники таких мер вышли на улицы. Закончилось все столкновениями с полицией и слезоточивым газом.

Мэр Майами заявил, что не призывал бомбить Кубу. Ранее он намекал на то, что США часто использовали свои войска на территории разных стран, приводя в пример авиаудары в Косове. Чиновник также говорил, что очень обеспокоен ситуацией на острове свободы, где уже который день не утихают столкновения противников действующей власти с милицией.

Но позже, когда в нескольких СМИ мэра назвали агрессором, он поспешил объяснить, что не пытался провоцировать администрацию Байдена к немедленным военным действиям.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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