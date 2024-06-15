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15 июня, 22:30

В мире

Новости мира: в Швейцарии стартовала мирная конференция по Украине

Новости мира: в Швейцарии стартовала мирная конференция по Украине

Новости мира: акция против партии "Национальное объединение" прошла в Париже

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В Швейцарии стартовала мирная конференция по Украине. Кроме украинского президента Владимира Зеленского ожидается выступление более 20 глав государств и правительств. Россию на это мероприятие не пригласили.

В Париже начались беспорядки, и полиция применила слезоточивый газ. Акция направлена против консервативной партии "Национальное объединение", которой пророчат победу на внеочередных парламентских выборах во Франции. Против этого выступили пять ведущих профсоюзов. Они вывели на улицы около 15 тысяч человек. Но вместо мирной демонстрации, участники начали ломать витрины и атаковать полицию.

Жертвами сильного наводнения в Индии стали как минимум шесть человек. Мощным потоком воды размыло дороги и крупный мост на трассе. Почти 1,5 тысячи туристов оказались в опасности. По неподтвержденной информации, среди застрявших путешественников могут быть россияне. Спасательная операция затруднена из-за плохой погоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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