Концерты певицы Бейонсе спровоцировали инфляцию в Швеции

Певица Бейонсе спровоцировала инфляцию в Швеции. О том, как повлияли ее концерты на экономическую ситуацию, рассказали на местных телеканалах представители банков.

Вместо ожидаемого снижения инфляции турне Бейонсе только подстегнуло рост цен в мае. Сильно поднялась стоимость билетов на выступления, а также взлетели цены в ресторанах и отелях. Хватило всего двух концертов в Стокгольме, чтобы это отразилось на экономике целой страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.