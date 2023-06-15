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Концерты певицы Бейонсе спровоцировали инфляцию в Швеции

Концерты певицы Бейонсе спровоцировали инфляцию в Швеции

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Певица Бейонсе спровоцировала инфляцию в Швеции. О том, как повлияли ее концерты на экономическую ситуацию, рассказали на местных телеканалах представители банков.

Вместо ожидаемого снижения инфляции турне Бейонсе только подстегнуло рост цен в мае. Сильно поднялась стоимость билетов на выступления, а также взлетели цены в ресторанах и отелях. Хватило всего двух концертов в Стокгольме, чтобы это отразилось на экономике целой страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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