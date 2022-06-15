В Монтане из-за проливных дождей реки вышли из берегов

Из-за проливных дождей в штате Монтана реки вышли из берегов. Мощные потоки уносят с собой целые дома. Под воду ушли несколько поселений, размыты мосты и дороги.

Жилья лишились семьи в окрестностях национального парка Йеллоустон. Сам парк для посетителей временно закрыт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

