В США собаку обвинили в поджоге дома

В Америке семья обвиняет собаку в поджоге – пес стал виновником пожара. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как животное касается верхней части плиты, после чего вспыхивает пламя.

По итогам расследования выяснилось, что пес включил горелку. На плите в этот момент была сковорода с едой – загорелся именно жир в ней. Никого, кроме двух собак, в доме не было, они успели выбежать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.