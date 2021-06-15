В Израиле отменили последнее ограничение из-за COVID-19

11:45
В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.
В Израиле 15 июня сняли последнее карантинное ограничение – маски в помещениях больше носить не нужно. Требование сохранили только для домов престарелых и некоторых отделений больниц. Также в средства индивидуальной защиты нужны тем, кто отправляется на самоизоляцию. Основные ограничения в стране сняли с 1 июня. Там привиты более 76% взрослого населения.
В Рио-де-Жанейро решили провести пробный мини-карнавал, но пройдет он на острове и только после того, как вакцину получат все его жители. Об этом пишет местная пресса со ссылкой на мэра. Для бразильцев это может стать дополнительным стимулом сделать прививку. Вакцинация на острове, где планируют карнавал, начнется 20 июня. После этого все привитые должны будут несколько раз пройти контрольное исследование.
Тем временем не утихают споры о происхождении коронавируса. Ведущий вирусолог из Уханя в интервью "Нью-Йорк Таймс" опровергла слухи о том, что пандемия началась из-за утечки вируса из лаборатории. Кроме того, она назвала ложью сообщения о болезни трех своих коллег еще в ноябре. В мире число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 177 миллионов. Сейчас болеют почти 12 миллионов человек. 84,5 тысячи переносят болезнь в тяжелой форме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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