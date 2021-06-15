Новости мира: в Бразилии осенью собираются провести пробный мини-карнавал

В США застрелили кассира супермаркета из-за маски. Произошло это в штате Джорджия. По данным полиции, в магазин зашел покупатель и начал спорить с женщиной на кассе. Она попросила мужчину надеть маску, тот в ответ достал пистолет и выстрелил. Охранник супермаркета попытался обезвредить клиента, в итоге тоже получил пулю, но при этом успел ранить стрелка. Оба находятся в больнице.

С отменой локдауна в Великобритании решили не спешить. Ковидные ограничения будут сняты 19 июля, на месяц позже, чем планировалось. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон. Он объяснил, что к новой дате все взрослое население страны должно получить первую дозы вакцины. Сейчас в Англии бушует индийский штамм коронавируса, который гораздо заразнее обычного. Этот вариант стал в королевстве доминирующим и выявляется более чем у 90% инфицированных.

В Бразилии осенью собираются провести пробный мини-карнавал. Грандиозное, пусть и небольшое, шоу хотят устроить на острове Пакета, но только после того как будет привито все взрослое население. Вакцинация стартует 20 июня. Всего на острове живут более 4 тысяч человек. Местные власти попросили всех как можно быстрее сделать прививку, чтобы карнавал все же состоялся.

15 июня на саммите лидеры Евросоюза и США могут обсудить вопрос происхождения коронавируса. В ЕС считают, что мир имеет право знать, что на самом деле произошло. В последнее время в СМИ все чаще появляются публикации о лабораторном происхождении COVID-19. Специалисты из Уханя эту теорию категорически опровергают.

Более 177 миллионов человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии. За сутки добавилось почти 300 тысяч новых случаев. За весь ковидный период выздоровели более 160 миллионов, за сутки выписали около 450 тысяч человек. Жертвами вируса с начала пандемии стали почти 4 миллиона.