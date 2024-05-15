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15 мая, 23:15

В мире

Новости мира: на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение

Новости мира: на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение

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На премьера Словакии Роберта Фицо совершили покушение после заседания правительства: около пяти раз в него выстрелил 71-летний Юрай Цинтула, который является поэтом и основателем местного литературного клуба. Политика экстренно госпитализировали, он провел в операционной несколько часов с кровоизлиянием в брюшной полости. Стрелка задержали на месте.

В Тбилиси возобновились демонстрации против закона об иноагентах. Немногочисленная акция протеста проходит перед зданием парламента. Группы молодежи также проводят шествия на разных улицах и проспектах грузинской столицы. Участники акции заявляют, что намерены продолжить ежедневные протесты до тех пор, пока власти не упразднят закон.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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