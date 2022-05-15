В Британии за секунды скупили куклы Barbie с лицом Елизаветы II

В Великобритании за три секунды раскупили куклы Barbie, изготовленные к 70-летию правления королевы Елизаветы II. Внешний вид куклы вдохновлен знаковым образом монархини: на ней длинное платье цвета слоновой кости с голубой лентой, украшенной миниатюрными орденами.

Стоимость кукол составила 95 фунтов стерлингов или примерно 7 630 рублей. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

