Жители освобожденных городов ЛНР начинают возвращаться в свои дома. Сделать это непросто, жилые кварталы сильно пострадали от обстрелов украинских националистов.

Многие люди покидали города в спешке, забыв документы, которые теперь приходится восстанавливать. Некоторые до сих пор не могут узнать судьбу своих родственников. Решить эти и многие другие проблемы помогают российские военные. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.