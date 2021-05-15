ХАМАС объявил о готовности прекратить боевые действия с Израилем

Движение ХАМАС объявило о готовности прекратить боевые действия с Израилем. Первоочередным требованием для деэскалации является прекращения огня, заявил глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль.

Ответа со стороны Израиля пока не последовало. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах после того, как по решению израильского суда стали выселять несколько арабских семей.

Вечером 10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Премьер-министр страны отмечал единение граждан против врага.

