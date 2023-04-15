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Новости

15 апреля, 23:30

В мире

Макрон посетил Собор Парижской Богоматери

Макрон посетил Собор Парижской Богоматери

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Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Собор Парижской Богоматери для проверки хода реставрационных работ.

Перед его визитом площадь перед Нотр-Дамом зачистили от протестующих, но люди нашли возможность высказать свое недовольство. На прогулочных катерах и грузовиках профсоюзы разместили баннеры с надписями: "пенсия только в 60" и "мы не хотим твоей реформы".

Полицейские быстро убрали баннеры из поля видимости президента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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