Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет. Ранее реформу одобрил Конституционный суд страны. При этом он отклонил запрос левых партий на проведение референдума по этому вопросу. Французы встретили это решение новыми протестами.

На улицах Парижа возводят баррикады. Демонстрации сопровождаются погромами, беспорядками и столкновениями полиции. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ, чтобы вытеснить протестующих с улиц города. Только к вечеру пятницы было задержано 112 человек.

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