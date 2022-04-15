Новости мира: взрывы и крупный пожар произошли на заводе в Канзасе

15 апреля, 06:15
В американском Канзасе произошел взрыв и пожар на газовом заводе. Два человека пострадали. Во всей округе поднялся густой дым. Высоко в небе бушевало ярко-красное пламя. Жителей близлежащих районов эвакуировали. Они рассказали, что взрыв был настолько сильным, что в их домах все содрогнулось.
Эвакуироваться пришлось и тысячам жителям Северной Калифорнии. Там произошел сильный пожар на заводе по переработке пищевых продуктов. Еще 35 тысячам человек, что живут подальше от предприятия, пришлось закрыть окна и отключить системы вентиляции. Власти опасались, что возгорание приведет к взрыву и выбросу аммиака. Однако позже пожарная служба заявила, что угрозы минимальны и эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои дома.
В Париже несколько сотен студентов захватили французские университеты в знак недовольства президентскими выборами. Они недовольны, что во второй тур вышли Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Активисты блокировали вход в образовательные учреждения и не пропускали туда даже журналистов. Занятия в университетах пришлось отменить. Возле зданий дежурили правоохранители. Студенты пытались отобрать у них ограждения и кидали стулья в полицейские машины. Силовики в ответ применяли слезоточивый газ и дымовые шашки.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые встретились с Елизаветой II после скандального интервью. Об этом сообщает местный телеканал. Разлад в британской королевской семье случился год назад после того, как принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью. Уточняется, что Гарри и Меган приехали в королевскую резиденцию в Виндзоре в графстве Беркшир, где и встретились с королевой.
В китайском Шанхае продолжаются протесты против строгого карантина. Полиция в защитной форме пытается разогнать сотни местных жителей по домам. На улицах города происходят многочисленные беспорядки и драки. Бороться людям приходится даже за еду – им нельзя покидать свои дома, а пищу разносят волонтеры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: