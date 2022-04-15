Новости мира: взрывы и крупный пожар произошли на заводе в Канзасе

В американском Канзасе произошел взрыв и пожар на газовом заводе. Два человека пострадали. Во всей округе поднялся густой дым. Высоко в небе бушевало ярко-красное пламя. Жителей близлежащих районов эвакуировали. Они рассказали, что взрыв был настолько сильным, что в их домах все содрогнулось.

Эвакуироваться пришлось и тысячам жителям Северной Калифорнии. Там произошел сильный пожар на заводе по переработке пищевых продуктов. Еще 35 тысячам человек, что живут подальше от предприятия, пришлось закрыть окна и отключить системы вентиляции. Власти опасались, что возгорание приведет к взрыву и выбросу аммиака. Однако позже пожарная служба заявила, что угрозы минимальны и эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои дома.

В Париже несколько сотен студентов захватили французские университеты в знак недовольства президентскими выборами. Они недовольны, что во второй тур вышли Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Активисты блокировали вход в образовательные учреждения и не пропускали туда даже журналистов. Занятия в университетах пришлось отменить. Возле зданий дежурили правоохранители. Студенты пытались отобрать у них ограждения и кидали стулья в полицейские машины. Силовики в ответ применяли слезоточивый газ и дымовые шашки.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые встретились с Елизаветой II после скандального интервью. Об этом сообщает местный телеканал. Разлад в британской королевской семье случился год назад после того, как принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью. Уточняется, что Гарри и Меган приехали в королевскую резиденцию в Виндзоре в графстве Беркшир, где и встретились с королевой.

В китайском Шанхае продолжаются протесты против строгого карантина. Полиция в защитной форме пытается разогнать сотни местных жителей по домам. На улицах города происходят многочисленные беспорядки и драки. Бороться людям приходится даже за еду – им нельзя покидать свои дома, а пищу разносят волонтеры.